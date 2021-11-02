Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций"

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации в московском клубе.

«Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций, — приводит слова Джикии Forbes. — По крайней мере я могу судить о том периоде, который я провел в клубе. У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что «Спартак» — самый большой и самый обсуждаемый клуб в России. И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются. Мы в любом случае всегда в команде сфокусированы только на улучшение результатов. И что бы ни происходило, продолжаем расти и работать над собой. Понятное дело, иногда что-то получается, что-то нет. В спорте, к сожалению, так бывает, что не все складывается по задуманному сценарию. Но я надеюсь, что, скажем так, эта черная полоса, которая нас преследует последнее время, скоро закончится. Несмотря на критику, все футболисты профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию".

После 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 18 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. В Лиги Европы москвичи с тремя баллами идут на последнем месте в турнирной таблице группы C после трех туров группового этапа.