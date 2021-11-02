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«Крылья Советов» поздравили Пиняева с днем рождения

15:38
Сергей Пиняев (справа).
Сергей Пиняев (справа).
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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок», сообщает сайт самарцев.

Перед началом занятий команда тепло поздравила Сергея Пиняева с 17-летием, вручив ему памятную майку и торт.

Кроме того, Игорь Осинькин вручил награду за лучшего игрока месяца. По мнению болельщиков лучшим футболистом октября стал Иван Сергеев. Команда также поздравила его с вызовом в сборную России.

Сама тренировка продолжалась более 1,5 часов, особое внимание было уделено физическим упражнениям, а также отработке игровых моментов.

В матче против «Химок» не сыграет Дмитрий Иванисеня, получивший в прошлом матче с «Краснодаром» две желтые карточки. Также восстановление от травм продолжают Евгений Фролов и Дмитрий Кабутов. Денис Якуба и Сергей Божин вернулись в общую группу.

Матч «Крылья Советов» — «Химки» пройдет 6 ноября на «Солидарность Самара Арене».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19228

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Иван Шитик все материалы автора

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