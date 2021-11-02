«Крылья Советов» поздравили Пиняева с днем рождения
Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок», сообщает сайт самарцев.
Перед началом занятий команда тепло поздравила Сергея Пиняева с 17-летием, вручив ему памятную майку и торт.
Кроме того, Игорь Осинькин вручил награду за лучшего игрока месяца. По мнению болельщиков лучшим футболистом октября стал Иван Сергеев. Команда также поздравила его с вызовом в сборную России.
Сама тренировка продолжалась более 1,5 часов, особое внимание было уделено физическим упражнениям, а также отработке игровых моментов.
В матче против «Химок» не сыграет Дмитрий Иванисеня, получивший в прошлом матче с «Краснодаром» две желтые карточки. Также восстановление от травм продолжают Евгений Фролов и Дмитрий Кабутов. Денис Якуба и Сергей Божин вернулись в общую группу.
Матч «Крылья Советов» — «Химки» пройдет 6 ноября на «Солидарность Самара Арене».
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