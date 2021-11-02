Защитник «Тобола» намерен уехать в чемпионат России
Защитник «Тобола» и сборной Казахстана Сергей Малый планирует подписать контракт с клубом чемпионата России, сообщает YouTube-шоу BorodAbata от Meta-ratings.kz.
У клубов российской премьер-лиги есть интерес к 31-летнему футболисту.
В случае, если переезд в чемпионат России не состоится, центральный защитник останется в «Тоболе».
С клубом из Костаная Малый в уходящем сезоне завоевал золото КПЛ. Также защитник стабильно выходил на поле в текущей квалификации ЧМ-2022.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/sergey-malyy-nameren-uekhat-v-chempionat-rossii-1103140/
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