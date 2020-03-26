Джикия, Соболев и Ребров проведут матч против клуба Ковалевски в FIFA 20

«Спартак» встретится с польским клубом «Стомил», президентом которого является экс-вратарь красно-белых Войцех Ковалевски, в симуляторе FIFA 20, сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Отмечается, что в первом и третьем матче за «Спартак» сыграют защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев. Противостоять им будут защитник «Стомиля» Якуб Мосаковски и полузащитник Сэм ван Хуффель. Во второй игре вратарю «Спартака» Артему Реброву будет противостоять сам Ковалевски.

#СпартакСтомил в FIFA 20. Джикия, Соболев и Ребров против клуба Ковалевского ?



? В первом и третьем матче за «Спартак» сыграют Джикия и Соболев.



? Во второй игре Артему Реброву будет противостоять сам Войцех Ковалевски.



Встреча начнется в 14:30 ?https://t.co/cmevSRr40D pic.twitter.com/CuryoQMGmW — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 26, 2020

Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.