РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Джикия, Соболев и Ребров проведут матч против клуба Ковалевски в FIFA 20

12:23
Теги:

«Спартак» встретится с польским клубом «Стомил», президентом которого является экс-вратарь красно-белых Войцех Ковалевски, в симуляторе FIFA 20, сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Отмечается, что в первом и третьем матче за «Спартак» сыграют защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев. Противостоять им будут защитник «Стомиля» Якуб Мосаковски и полузащитник Сэм ван Хуффель. Во второй игре вратарю «Спартака» Артему Реброву будет противостоять сам Ковалевски.

Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир