Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проводит время во время одиночного карантина из-за коронавирусной инфекции. В Москве и области введены меры для самоизоляции граждан.

— Пока вроде в здравом уме, нормально все, — сказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Понятное дело, что нечем заниматься. Я все равно привык, помимо футбола, всегда куда-то ездить, что-то смотреть, узнавать, с друзьями время проводить.

К счастью, у меня в Балашихе рядом родители. Могу ездить к ним аккуратно, они у меня на карантине закрыты: нужно привозить продукты. Пока вроде все нормально.

К тому же постоянно созваниваемся с другими игроками. Все хорошо.