Селюк — о Конате: «Если станет свободным агентом, то точно пойдет в Европу»
Известный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, прокомментировал возможный трансфер футболиста в зимнее трансферное окно.
«Предложения по Конате ближе к зиме точно будут, иначе если его сейчас никто не возьмет, то в мае он уйдет как свободный агент, но в этом статусе он точно пойдет в Европу», — цитирует агента «Спорт День за Днем».
В этом сезоне 25-летний Конате провел 19 игр во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Спорт День за Днем
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|29
|
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|14
|6
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|26-19
|24
|
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|4
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|
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|21
|
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|
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|5
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|16
|
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|14
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|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
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|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
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|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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