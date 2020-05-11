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Джикия похудел на карантине

08:30
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал в интервью «СЭ», что в условиях самоизоляции тщательно следит за весом.

— Есть тренировки, которые контролируются специальными датчиками, — например, когда работаем на велотренажере. Все данные поступают тренерам. Бывает, что подключаемся к Zoom, как это сейчас модно, и тренер по видео следит за тем, как выполняем упражнения. Если что — вносит корректировки. А многие вещи делаем самостоятельно — без контроля. Это стандартные упражнения — пресс, спина и так далее. То, что можешь выполнить сам без всяких датчиков и наблюдений.

— Как дела с весом? Не появилось лишнего на самоизоляции?

— Вес держу. Ситуация непонятная, не знаю, когда начнем тренироваться, так что стоит в этом плане за собой следить и быть наготове. С весом у меня всегда были небольшие проблемы, поэтому я очень внимательно за этим слежу. Скажу больше — такого хорошего результата у меня в этом сезоне еще не было! Сейчас вешу меньше, чем в марте. Главное продержаться до возобновления тренировок и не сорваться. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью с Джикией читайте здесь

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