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Джикия ответил на вопрос о продлении контракта со «Спартаком»

14:45
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» поделился мыслями относительно продления контракта с красно-белыми.

«Если полгода останется, а контракт не будет предложен, конечно, это будет напрягать. Есть выгодный срок, скажем там. А есть какие-то отрезки — как вот сейчас перерыв в сезоне. Но на сегодняшний день, повторюсь, я спокоен. И эту тему точно поднимать не буду», — сказал футболист.

Джикия перешел в «Спартак» в декабре 2016 года, подписав контракт на 4,5 года, и вместе с командой стал чемпионом страны в 2017-м. Позже футболист продлил соглашение с клубом, которое истекает в мае 2022 года.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

Полное интервью Георгия Джикии читайте на нашем сайте

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