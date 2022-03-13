Гунько: «Спартаку» немного не повезло с «Краснодаром». Но мне непонятна замена Бакаева»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение красно-белых в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ от «Краснодара» (1:2).

«Думаю, что «Спартаку» немного не повезло, особенно в начале матча, когда они стартовали достаточно агрессивно, забили два мяча, которые отменили. Может быть, этот результат — стечение обстоятельств. Мы воспринимаем эту победу как неожиданность от «Краснодара», который остался без легионеров, и как неудачу для «Спартака», который выходил в боевом составе на матч. Это просто такие наши ощущения, а по факту все решается на поле.

Команда эмоциональная, настроенная, играет с желанием. Да, может быть, что-то непонятно в структуре игры, в ее организации, может, замена Бакаева который был достаточно активен в паре с Николсоном. В остальном все футболисты достаточно мотивированы и заряжены на победу», — сказал Гунько «СЭ».

«Спартак» после этой встречи занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» идет на пятой строчке