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Гунько: «Спартаку» немного не повезло с «Краснодаром». Но мне непонятна замена Бакаева»

Дмитрий Гунько высказался о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение красно-белых в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ от «Краснодара» (1:2).

«Думаю, что «Спартаку» немного не повезло, особенно в начале матча, когда они стартовали достаточно агрессивно, забили два мяча, которые отменили. Может быть, этот результат — стечение обстоятельств. Мы воспринимаем эту победу как неожиданность от «Краснодара», который остался без легионеров, и как неудачу для «Спартака», который выходил в боевом составе на матч. Это просто такие наши ощущения, а по факту все решается на поле.

Команда эмоциональная, настроенная, играет с желанием. Да, может быть, что-то непонятно в структуре игры, в ее организации, может, замена Бакаева который был достаточно активен в паре с Николсоном. В остальном все футболисты достаточно мотивированы и заряжены на победу», — сказал Гунько «СЭ».

«Спартак» после этой встречи занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» идет на пятой строчке

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

 

Дмитрий Гунько
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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