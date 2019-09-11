Джикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака» и провели тренировку
«Спартак» провел очередную тренировку на базе в Тарасовке перед матчем чемпионата России против «Урала». В занятии принимали участие игроки, вернувшиеся из расположения сборных. Джано Ананидзе и Зелимхан Бакаев работали с командой уже вчера, а сегодня к ним присоединились Георгий Джикия и Роман Зобнин.
Александр Максименко, Николай Рассказов и Наиль Умяров, выступавшие за молодежную сборную России, а также чех Алекс Крал приступят к тренировкам завтра, аргентинец Эсекиэль Понсе — в пятницу.
С основой на этой неделе тренируются голкипер Тимур Акмурзин и форвард Александр Руденко из «Спартака-2».
Матч «Спартак» — «Урал» состоится 14 сентября, начало — в 16.30, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-09-11-sreda_v_tarasovke_vozvrashcheniye_sbornikov_nagrazhdeniye_dublya/