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Сегодня, 10:32

Джанашия считает, что «Локомотив» готов бороться за первое место в этом сезоне

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Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением об игре команды в первой половине сезона. Он также отметил, чего, по его мнению, не хватает команде Михаила Галактионова.

«Локомотив» готов бороться за первое место в этом сезоне. Правда, команде надо приобрести трех-четырех игроков, чтобы делать это более уверенно. Видно, что пацаны уже притерлись друг к другу.

Какие позиции нуждаются в усилении? Нужны защитники. Если кто-то из основных защитников по каким-то причинам выпадет, никто не сможет его заменить. «Локомотиву» не хватает глубины состава. Чтобы сил хватило до конца сезона, надо приобрести игроков. Сейчас «Локомотив» в хорошем состоянии, но не факт, что его хватит до конца сезона. Все-таки команда молодая, может устать. Главное, чтоб «Локомотиву» хватило сил», — сказал Джанашия Metaratings.ru.

«Локомотив» занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ после 14 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.

5 ноября железнодорожники на выезде сыграют с московским «Динамо» в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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