«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кордобой

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «быков».

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Предыдущий контракт 31-летнего колумбийца истекал следующим летом.

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. С того момента он провел в команде 99 матчей, забил 53 гола и сделал 24 результативные передачи. В нынешнем сезоне на счету форварда 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 14 встречах.

После 14 туров «Краснодар» с 36 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 3 балла.