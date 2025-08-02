Джанашия поддержал решение Пиняева остаться в «Локомотиве»: «Зачем идти в ЦСКА, если здесь он как рыба в воде?»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева отказаться от перехода в ЦСКА.

«Зачем Пиняеву идти в ЦСКА, если в «Локомотиве» он как рыба в воде? Это был бы неправильный выбор. Он хочет в Европу, а значит ему нужно оставаться там, где он себя лучше чувствует. В «Локомотиве» он лидер, а там бы еще пришлось доказывать», — сказал Джанашия «СЭ».

20-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В июле появилась информация, что ЦСКА активировал опцию выкупа футболиста. В итоге Пиняев отказался от перехода.

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