Источник: ЦСКА согласовал аренду полузащитника «Мильонариос» Даниэля Руиса

Вингер «Мильонариос» Даниэль Руис близок к переходу в ЦСКА, сообщает журналист Мариано Ольсен.

По информации источника, армейцы согласовали аренду 24-летнего колумбийца с обязательством выкупа 80 процентов прав на игрока при определенных условиях. В ближайшее время футболист должен будет пройти медосмотр перед завершением перехода.

Руис выступает за «Мильонариос» с 2022 года. Он провел за команду 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,4 миллиона евро.

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