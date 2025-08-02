Джанашия считает Батракова лучшим футболистом РПЛ на своей позиции: «Выкладывается на 110 процентов»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился с «СЭ» мнением об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова на старте сезона-2025/26.

«Мне бы хотелось, чтобы и в этом сезоне Батраков стал главной звездой РПЛ. Он любит футбол и выкладывается на 110 процентов на поле. На своей позиции он — сильнейший игрок в РПЛ. Не вижу больше таких как он. Настоящий лидер «Локомотива», несмотря на свой возраст», — сказал Джанашия «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 3 гола в 3 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.