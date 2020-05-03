Дзагоев считает, что чемпионат России можно доиграть за четыре недели

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказал мнение, что Тинькофф чемпионат России можно доиграть за четыре недели. Сезон прерван из-за пандемии коронавируса.

«Доиграть восемь туров осталось, — сказал Дзагоев в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Если две игры в неделю — четыре недели. Вообще без проблем. Доиграть можно будет. Учитывая, что уже перенесли Евро-2020, можно будет спокойно доигрывать. Можно будет сделать меньше паузу (между сезонами — Прим. «СЭ») — две недели или десять дней. И то, нужна ли она будет.

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА во всех турнирах. Армейцы занимают пятое место — 36 очков в 22 матчах.