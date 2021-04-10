Дюпин: «Скажу: я не зря съездил в сборную»
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился мнением о победном матче 25-го тура Тинькофa РПЛ с «Ростовом» (1:0).
— Достаточно сложная игра в эмоциональном плане была. Но я скажу, что по моментам у нас было больше возможностей забить, и не один мяч, а три-четыре могли забить. Мне кажется, по делу победа, — приводит слова Дюпина сайт казанцев.
— За счет чего команде удается вырывать победу в таких матчах, где шансы 50 на 50?
— Где-то удача на нашей стороне в последнее время, плюс пацаны впереди все равно креативные и постоянно много создают остроты у ворот соперника. Думаю, просто количеством набрали: пять моментов создали, один реализовали. Поэтому и удается добиваться положительного результата.
— Очередной «сухарь» сразу после вызова в сборную. Это придало дополнительную уверенность?
— Я скажу: я не зря съездил в сборную. Пообщался с Гинтарасом Стауче, тренером по вратарям сборной, он что-то мне дал, подсказал, как действовать в каких-то ситуациях. Соответственно не с пустым багажом оттуда приехал. Может быть, да, какую-то роль сыграл вызов в сборную. Пришла уверенность какая-то, стабильность. И в клубе мы с Сергеем Викторовичем Козко мы работаем также — постоянно все обсуждаем и на тренировках работаем. Поэтому, думаю, в совокупности работа с Викторовичем и подсказки от Гинтараса дают стабильную игру в воротах.
— «Рубин» уже лет пять не побеждал столько, сколько в этом сезоне. Леонид Слуцкий подсыпает вам что-то в обед, в чем секрет?
— Повар скорее подсыпает. Думаю, что и на зимних сборах было видно, что у нас хорошая игра стала, поставленная. Мы играем в обороне более надежно и в атаке создаем больше моментов, чем было раньше. Поэтому, думаю, это не удивительно.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/yuriy-dyupin-u-nas-bylo-bolshe-vozmozhnostey-zabit
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