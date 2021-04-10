Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» оценил шансы на возвращение нападающего «Локомотива» Федора Смолова в состав сборной России.

«Любой покаявшийся грешник достоин возвращения в лоно церкви, — сказал Червиченко «СЭ». — Конечно, его паскудный пенальти остался жестким рубцом на сердце и памяти россиян, когда он отцепил нас от полуфинала чемпионата мира (серия пенальти в 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии, — Прим. «СЭ»). Я думаю, всем все надо прощать».

Червиченко также считает, что если Смолов в нынешнем состоянии принесет пользу и будет забивать, то он нужен сборной.

«С нападением у нас пока не все хорошо. Со сборной у нас вообще не все хорошо. Я вообще считаю, что игроков надо брать по принципу насколько хорошо они выглядят, а не какому агенту они принадлежат. Если Смолов сейчас показывает хороший результат, то его надо брать, несмотря на все старые прегрешения», — добавил Червиченко.

В сезоне-2020/21 Смолов провел 20 матчей за «Локомотив», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. 31-летний форвард забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас в последних 4 матчах за команду.

(Артем Бухаев)