Дюков заявил, что задержание Анохина не связано с его деятельностью в РФС

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал задержание бывшего генерального директора FONBET Сергея Анохина.

— Как вы отреагировали на задержание Сергея Анохина?

— Задержание не имеет отношения к его деятельности на посту вице-президента РФС, а больше информации у меня нет. Ведется следствие.

30 января Тверской суд отправил Анохина в СИЗО на срок до 29 марта. 51-летний функционер обвиняется в даче взятки в размере 60 миллионов рублей.

Анохин был главой Московской федерации футбола (с 2013 по 2022 год), вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 год.