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Сегодня, 17:02

Дюков прокомментировал возможное продление контракта с Мажичем

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Милорад Мажич
Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главой департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем.

«Мы договорились о том, что состоится конференция, произойдет переизбрание, сейчас есть новый состав исполкома и есть основания для того, чтобы провести эти переговоры», — сказал Дюков.

Президент РФС Александр Дюков. «Слова Кокорина про РПЛ — неаргументированный наброс». Дюков — о сопернике сборной России и диалоге с УЕФА и ФИФА

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС готов предложить новый контракт Мажичу в случае, если серб согласится скорректировать некоторые методы своей работы.

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

Футбол
РФС
Александр Дюков
Милорад Мажич
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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