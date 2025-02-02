Дюков прокомментировал возможное продление контракта с Мажичем

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главой департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем.

«Мы договорились о том, что состоится конференция, произойдет переизбрание, сейчас есть новый состав исполкома и есть основания для того, чтобы провести эти переговоры», — сказал Дюков.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС готов предложить новый контракт Мажичу в случае, если серб согласится скорректировать некоторые методы своей работы.

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.