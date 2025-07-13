Галактионов о втором сезоне Батракова: «Главное — выполнять требования и не размывать себя на сторонние моменты»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «СЭ» о подготовке Алексея Батракова к сезону-2025/26.

«Идет работа, ежедневная, планомерная. Леша — адекватный парень и футболист. Главное — выполнять требования на поле, не размывать себя на сторонние моменты», — сказал Галактионов «СЭ».

В сезоне-2024/25 20-летний Батраков провел 37 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.