Дюков: «Слова Чеферина о том, что мы вернемся не скоро? Это неудачный перевод»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о сроках отстранения российских команд от участия в международных матчах.

«Мы не рассматриваем горизонт нашего отстранения в 3-5 лет. Отстранение касается только следующего сезона, мы подали на него апелляцию. Пока исходим из того, что сможем принять участие в отборе на чемпионат Европы. Слова Чеферина о том, что мы вернемся не скоро? Это неудачный перевод. Речь шла о ближайшей перспективе. Отстранение по сборным касается только Лиги Наций.

Восстановление «Шахтера»? Узнал об этом от вас. Фразы Пушилина недостаточно, чтобы делать оценки. Нужно больше информации. Но в целом РФС всегда выступал за реализацию подобных проектов", — сказал Дюков.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о намерении воссоздать донецкий «Шахтер».