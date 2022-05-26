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Чеферин: «Не уверен, что российские клубы смогут снова скоро играть в еврокубках»

Президент УЕФА заявил, что не уверен в скором возвращении российских клубов в еврокубки
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александер Чеферин.
Фото Reuters

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не уверен в скором возвращении российских клубов в европейские кубки.

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.

«Мы все недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, — приводит слова Чеферина РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sky Sport Italia. — Когда все это началось, мы думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас сложно предположить, что произойдет. Пока ничего нельзя сказать. Я не уверен, что российские клубы смогут снова скоро играть в еврокубках, но мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли выступать».

Президент УЕФА также отметил, что ему очень жаль всех российских и украинских спортсменов.

«Особенно касается российских футболистов, они стали побочными жертвами этого конфликта», — подытожил он.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты ФИФА и УЕФА были оспорены Российским футбольным союзом (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

28.05.2022 | Ливерпуль — Реал
Источник: https://rsport.ria.ru/20220526/cheferin-1790752759.html
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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