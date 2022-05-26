Чеферин: «Не уверен, что российские клубы смогут снова скоро играть в еврокубках»

Президент УЕФА заявил, что не уверен в скором возвращении российских клубов в еврокубки

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не уверен в скором возвращении российских клубов в европейские кубки.

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.

«Мы все недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, — приводит слова Чеферина РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sky Sport Italia. — Когда все это началось, мы думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас сложно предположить, что произойдет. Пока ничего нельзя сказать. Я не уверен, что российские клубы смогут снова скоро играть в еврокубках, но мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли выступать».

Президент УЕФА также отметил, что ему очень жаль всех российских и украинских спортсменов.

«Особенно касается российских футболистов, они стали побочными жертвами этого конфликта», — подытожил он.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты ФИФА и УЕФА были оспорены Российским футбольным союзом (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

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