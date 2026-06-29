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Дюков рассказал, при каком условии РПЛ может вернуться к системе «весна-осень»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Переход РПЛ на систему «весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержат клубы, заявил президент РФС Александр Дюков.

«Переход на систему «осень-весна» в России происходил по решению лиги и клубов. Четыре года назад мы проводили опрос среди клубов лиги, кто хотел бы и готов вернуться к формату «весна-осень». На тот момент такой позиции высказано не было. Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить о смене формата предметно. Аргументы за и против каждой системы неоднократно приводились, вы тоже все их знаете», — цитирует Дюкова ТАСС.

По словам главы РФС, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря сроки проведения сезона существенно не изменятся.

Дюков отметил, что переход с одной системы на другую технически возможен, однако потребует значительных организационных усилий со стороны клубов и лиг. Он также напомнил, что по системе «весна-осень» уже проводятся соревнования Юношеской и Молодежной футбольных лиг, Второй лиги и женской Суперлиги. «Там, где клубы были к этому готовы, мы приняли такое решение. Что касается РПЛ и Первой лиги, такое решение должны поддержать эти лиги и их клубы», — добавил Дюков.

С 1992 года чемпионат России проводился по системе «весна-осень». Переходным стал сезон-2011/12, который длился полтора года. Начиная с сезона-2012/13 РПЛ и Первая лига проводят чемпионаты по системе «осень-весна».

Источник: ТАСС
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РПЛ
РФС
Александр Дюков
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
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 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
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 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
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 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
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