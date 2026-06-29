Дюков рассказал, при каком условии РПЛ может вернуться к системе «весна-осень»

Переход РПЛ на систему «весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержат клубы, заявил президент РФС Александр Дюков.

«Переход на систему «осень-весна» в России происходил по решению лиги и клубов. Четыре года назад мы проводили опрос среди клубов лиги, кто хотел бы и готов вернуться к формату «весна-осень». На тот момент такой позиции высказано не было. Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить о смене формата предметно. Аргументы за и против каждой системы неоднократно приводились, вы тоже все их знаете», — цитирует Дюкова ТАСС.

По словам главы РФС, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря сроки проведения сезона существенно не изменятся.

Дюков отметил, что переход с одной системы на другую технически возможен, однако потребует значительных организационных усилий со стороны клубов и лиг. Он также напомнил, что по системе «весна-осень» уже проводятся соревнования Юношеской и Молодежной футбольных лиг, Второй лиги и женской Суперлиги. «Там, где клубы были к этому готовы, мы приняли такое решение. Что касается РПЛ и Первой лиги, такое решение должны поддержать эти лиги и их клубы», — добавил Дюков.

С 1992 года чемпионат России проводился по системе «весна-осень». Переходным стал сезон-2011/12, который длился полтора года. Начиная с сезона-2012/13 РПЛ и Первая лига проводят чемпионаты по системе «осень-весна».