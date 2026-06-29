Дюков рассказал, при каком условии РПЛ может вернуться к системе «весна-осень»
Переход РПЛ на систему «весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержат клубы, заявил президент РФС Александр Дюков.
«Переход на систему «осень-весна» в России происходил по решению лиги и клубов. Четыре года назад мы проводили опрос среди клубов лиги, кто хотел бы и готов вернуться к формату «весна-осень». На тот момент такой позиции высказано не было. Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить о смене формата предметно. Аргументы за и против каждой системы неоднократно приводились, вы тоже все их знаете», — цитирует Дюкова ТАСС.
По словам главы РФС, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря сроки проведения сезона существенно не изменятся.
Дюков отметил, что переход с одной системы на другую технически возможен, однако потребует значительных организационных усилий со стороны клубов и лиг. Он также напомнил, что по системе «весна-осень» уже проводятся соревнования Юношеской и Молодежной футбольных лиг, Второй лиги и женской Суперлиги. «Там, где клубы были к этому готовы, мы приняли такое решение. Что касается РПЛ и Первой лиги, такое решение должны поддержать эти лиги и их клубы», — добавил Дюков.
С 1992 года чемпионат России проводился по системе «весна-осень». Переходным стал сезон-2011/12, который длился полтора года. Начиная с сезона-2012/13 РПЛ и Первая лига проводят чемпионаты по системе «осень-весна».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1