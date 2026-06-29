Источник: Захарян может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян близок к переходу в «Краснодар», сообщает Armenie Football.

По информации источника, трансфер 23-летнего россиянина может завершиться в ближайшие 1-2 недели.

В начале июня испанская AS сообщала, что «Реал Сосьедад» хочет продать или отдать в аренду Захаряна в летнее трансферное окно.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За 3 сезона он провел 65 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В прошедшем сезоне на его счету 1 гол в 21 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 10 миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.