Источник: «Ахмат» отказался продавать Самородова в «Спартак» за 4 миллиона евро

«Ахмат» отклонил предложение «Спартака» по трансферу полузащитника Максима Самородова, сообщает журналист Анар Ибрагимов.

По информации источника, красно-белые предложили за 24-летнего футболиста сборной Казахстана 4 миллиона евро, а грозненцы хотят получить 10 миллионов. Есть вероятность, что клубы сумеют сойтись на сумме 6-7 миллионов.

Самородов выступает за «Ахмат» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Самородова в 3 миллиона евро. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до лета 2028 года.