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Дюков — о фото Воробьева с охоты: «Заяц не является в России «тотемным животным». Но мне их жалко»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

— Вопрос о том, нарушил он законодательство или нет, лучше задать юристам. Если нарушил, то, конечно, это плохо. Если говорить о моем личном отношении, то заяц не является в России каким-то «тотемным животным».

Тем не менее, когда я рос, в детском саду все были зайчиками или снежинками. Я также вырос на мультфильме «Ну, погоди», где заяц был одним из героев, на песне Никулина «Косят зайцы траву» (смеется)... Поэтому, честно говоря, мне зайцев жалко, — сказал Дюков «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 играх Российской Премьер-лиги при 3 голевых передачах.

Дмитрий Воробьев (футбол)
Александр Дюков
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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