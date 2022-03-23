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Сегодня, 16:55

Дюков высказался о возможном расширении РПЛ и моратории на вылет в этом сезоне

Президент РФС Дюков высказался о возможном расширении РПЛ и моратории на вылет в этом сезоне
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ и моратории на вылет команд в сезоне-2021/22.

— Начну с вопроса о расширении РПЛ и моратории на вылет. Этот вопрос был рассмотрен. Было принято решение дать поручение сформировать рабочую группу, в которую бы вошли представители РФС, РПЛ и ФНЛ, чтобы проработать этот вопрос и вынести на обсуждение исполкома. Экспресс оценка данного предложения говорит, что клубы действительно находятся в непростой ситуации, в том числе и экономической. Все клубы находятся в равных условиях. Мы считаем, что аргумент отсутствия спортивного принципа недействителен. Для этого нет оснований. Если мы считаем, что нарушен спортивный принцип, то более логичным было бы решение о приостановке чемпионата. Это решение не совсем правильное, потому что у клубов есть обязательства и спонсоры. В этой ситуации мы видим, что вырос интерес к матчам РПЛ со стороны болельщиков. Решение приостановить чемпионат было бы абсолютно неправильным. Это предложение нарушает спортивный принцип. Но это на данный момент лишь экспресс-оценка. Будет сформирована рабочая группа. Все стороны и детали этого предложения будут изучены. Возможно, что в мае будет принято какое-то решение. Мы должны исходить из того, то нужно обязательно соблюсти спортивный принцип.

На данный момент большинство членов исполкома считают неправильным расширение лиги. Проводилось ли голосование? Голосовали абсолютно все члены исполкома. Но они голосовали за проект восстановления.

Вчера, 22 марта, клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 команд. Сегодня состоялось заседание исполкома РФС, на котором было принято решение отложить этот вопрос.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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