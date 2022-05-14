Колосков считает, что «Спартак» покажет в матче с «Зенитом» свой настоящий уровень

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«У «Спартака» есть мотивация, он хочет закончить сезон на обнадеживающей ноте. И последние матчи команда здорово играла, показывала современный комбинационный футбол, контратакующий. Это тот «Спартак», который мы хотели бы видеть. Что касается «Зенита», там действительно мотивации меньше. Но там все зависит от бразильцев. Будет у них настроение — будет красивый футбол, не будет — сыграют спустя рукава, увидим пресный футбол с перекатыванием мяча. Мне кажется, «Спартак» все-таки покажет завтра свой настоящий уровень», — сказал Колосков «СЭ».

Матч состоится завтра, 14 мая, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.