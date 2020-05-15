Дюков рассказал, что случится, если чемпионат России снова будет прерван

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как действия будут предприняты, если чемпионат России снова будет прерван. Пока планируется возобновить турнир 21 июня.

— Кто станет чемпионом России, если снова случится форс-мажор?

— Итоги подведем по последнему полностью сыгранному туру. Объявим чемпиона. Распределим путевки в еврокубки. Две последние команды вылетят. (Дмитрий Зеленов)