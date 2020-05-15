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Дюков рассказал, что случится, если чемпионат России снова будет прерван

15:04
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, как действия будут предприняты, если чемпионат России снова будет прерван. Пока планируется возобновить турнир 21 июня.

— Кто станет чемпионом России, если снова случится форс-мажор?

— Итоги подведем по последнему полностью сыгранному туру. Объявим чемпиона. Распределим путевки в еврокубки. Две последние команды вылетят. (Дмитрий Зеленов)

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