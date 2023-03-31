Дюков прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как относится к идее о расширении РПЛ до 18 клубов.

«Когда мы увидим достаточное количество клубов, готовых с точки зрения финансовых возможностей и инфраструктуры, а также спортивной составляющей, примем решение о расширении. Пока не видим достаточного количества таких клубов, чтобы увеличить число участников РПЛ», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате России участвуют 16 команд. В сезоне-2021/22 обсуждался вопрос о возможном увеличении числа клубов-участников РПЛ до 18 команд. В итоге было принято решение оставить число клубов и формат премьер-лиги в прежнем виде.