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Сегодня, 15:01

Дюков прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как относится к идее о расширении РПЛ до 18 клубов.

«Когда мы увидим достаточное количество клубов, готовых с точки зрения финансовых возможностей и инфраструктуры, а также спортивной составляющей, примем решение о расширении. Пока не видим достаточного количества таких клубов, чтобы увеличить число участников РПЛ», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате России участвуют 16 команд. В сезоне-2021/22 обсуждался вопрос о возможном увеличении числа клубов-участников РПЛ до 18 команд. В итоге было принято решение оставить число клубов и формат премьер-лиги в прежнем виде.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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