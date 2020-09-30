Дюков объяснил причину поздней публикации списка 33-х лучших

Президент РФС Александр Дюков рассказал о причинах поздней публикации списка 33-х лучших футболистов сезона.

— Технический комитет опрашивал клубы, которые затем присылали своих претендентов, — подчеркнул Дюков. — Мнения суммировались и вносились коррективы. Мнение клубов достаточно субъективно. На прошлом заседании исполкома не было принято, потому что только один клуб прислал свое мнение, поэтому решили дождаться голосов всех клубов. Исполком поддержал мнение технического комитета, потому что оно более независимое, чем у клубов. Евгений Гинер предложил пересмотреть критерии, по которым тренер или футболист попадает в список 33-х лучших. Мы рассмотрим это предложение. Формат этих номинаций требует творческого подхода. Нам надо совместно выстроить понятную систему определения лучших, поэтому изменения могут быть внесены.

— Малком провел 12 матчей в прошлом сезоне, Жирков — 10, и оба попали в первую версию списка 33-х. Вас это устраивает?

— Среди критериев есть матчи, проведенные в чемпионате и за сборную, наказания и другие. Количество матчей, безусловно, важно, но мы должны учитывать набор критериев. (Евгений Белоусов)