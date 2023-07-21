Дьяков ждет от «Динамо» попадания в первую пятерку в новом сезоне РПЛ
Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром».
«Непредсказуемый матч. После сборов неизвестно, в каком состоянии команды. Тяжело давать какие-то прогнозы. Интересно будет посмотреть на игру, состав, схему «Динамо», к которой пришел Личка. Марцел — интересный тренер, зарекомендовавший себя в «Оренбурге». Любопытно, в какой футбол будет играть «Динамо» при нем. С интересом ждем начала чемпионата», — сказал Дьяков «СЭ».
Также Дьяков ответил на вопрос, может ли «Динамо» с Личкой провести следующий сезон лучше, чем предыдущий.
«Лучше провести должны в любом случае. В прошлом сезоне было девятое место, хуже вряд ли будет. Думаю, что «Динамо» в этом сезоне будет если не в тройке, то пятерке точно», — сказал Дьяков.
Матч первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдет на «ВТБ Арене» 21 июля. Начало в 19.00 мск.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -