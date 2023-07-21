Агент Опоку сообщил о прекращении переговоров со «Спартаком» по переходу защитника
Агент защитника «Амьена» Николаса Опоку, Секу Траоре, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака» к игроку.
«На данный момент мы не ведем переговоры со «Спартаком». Остается ли интерес от «Динамо»? Да, мы общаемся с ними, но пока все идет медленно», — сказал Траоре «СЭ».
28 июня агент рассказал в комментарии «СЭ» о переговорах с «Динамо» по возможному трансферу центрального защитника сборной Ганы.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Опоку в 1,2 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за «Амьен» в лиге 2 и сделал одну результативную передачу. На счету Опоку 13 игр и один гол за сборную Ганы.
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|0
|0-0
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|0
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15
|Рубин
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|21.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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