Агкацев — о взятом пенальти от Дзюбы: «Мне нужно было его обмануть»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как потащил пенальти от Артема Дзюбы в 20-м туре в матче против «Локомотива» (2:3).
— Конкретно к Артему я не готовился — просто изучал, кто и как бьет пенальти в «Локомотиве», его в том числе. В какой угол Дзюба бьет, я не знал, но знал его манеру исполнения — он всегда смотрит на вратаря. Мне нужно было его обмануть, и получилось заманить Артема в нужный угол — я сделал вид, что падаю в один, а сам прыгнул в другой. Заманил.
— Что он тебе потом сказал?
— Он же забил мне в том матче, потом в подтрибунке пошутил, что отомстил.
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|
4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
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|0
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|0
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6
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|0
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8
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9
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10
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11
|Урал
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|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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