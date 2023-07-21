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Агкацев — о взятом пенальти от Дзюбы: «Мне нужно было его обмануть»

Артем Белинин
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как потащил пенальти от Артема Дзюбы в 20-м туре в матче против «Локомотива» (2:3).

— Конкретно к Артему я не готовился — просто изучал, кто и как бьет пенальти в «Локомотиве», его в том числе. В какой угол Дзюба бьет, я не знал, но знал его манеру исполнения — он всегда смотрит на вратаря. Мне нужно было его обмануть, и получилось заманить Артема в нужный угол — я сделал вид, что падаю в один, а сам прыгнул в другой. Заманил.

— Что он тебе потом сказал?

— Он же забил мне в том матче, потом в подтрибунке пошутил, что отомстил.

Станислав Агкацев в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (1:6). «После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева

Артем Дзюба
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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