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Сегодня, 16:14

Дьяков заявил, что в профессиональном футболе нереально сделать чистое игровое время

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков, в последнее время выступавший за медийную команду «Броук Бойз» скептически отнесся к введению чистого игрового времени в профессиональном футболе.

«Чистое игровое время — сложный вопрос. Я играю в Медиалиге, где ввели два тайма по 25 минут чистого времени. По-моему, рекорд матча был 130 минут. Конечно, хочется видеть больше футбола, меньше — симуляций, работы докторов. Чистое время — это уже какая-то максимальная точка изменения игры. В футболе часто бывает, игрок лежит по несколько минут, хотя ничего нет. Я бы ввел правило, чтобы ВАР просматривал симуляции, а потом этого футболиста, например, на пять минут не выпускали на поле, а команда играла бы в меньшинстве. Куча левых симуляций футболе. Это тягомотина. С чистым игровым временем ситуация будет следующей, если переводить на Медиафутбол: время остановилось, игрок может лежать не минуту, а пять, то есть еще больше убивать ритм, когда его никто не выгоняет с поля. Не сказать, что, введя чистое игровое время, будет лучше. Этим правилом можно сделать только хуже. Матчи перевалят за 100 минут. Считаю, в профессиональном футболе чистое игровое время — это нереально», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Согласно статистическому порталу Opta среднее чистое игровое время в РПЛ составляет 53:32. Худшим матчем текущего сезона по этому показателю стала встреча «Факел» — «Химки» (40:35). Лучшим — «Крылья Советов» — «Торпедо» (65:30).

Лидером среди топ-5 лиг Европы является Лига 1 — 56:37.

Источник: https://legalbet.ru/news/dyakov-v-professionalnom-futbole-chistoe-igrovoe-vremya/
Виталий Дьяков
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Александр Соболев

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