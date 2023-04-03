Дьяков заявил, что в профессиональном футболе нереально сделать чистое игровое время

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков, в последнее время выступавший за медийную команду «Броук Бойз» скептически отнесся к введению чистого игрового времени в профессиональном футболе.

«Чистое игровое время — сложный вопрос. Я играю в Медиалиге, где ввели два тайма по 25 минут чистого времени. По-моему, рекорд матча был 130 минут. Конечно, хочется видеть больше футбола, меньше — симуляций, работы докторов. Чистое время — это уже какая-то максимальная точка изменения игры. В футболе часто бывает, игрок лежит по несколько минут, хотя ничего нет. Я бы ввел правило, чтобы ВАР просматривал симуляции, а потом этого футболиста, например, на пять минут не выпускали на поле, а команда играла бы в меньшинстве. Куча левых симуляций футболе. Это тягомотина. С чистым игровым временем ситуация будет следующей, если переводить на Медиафутбол: время остановилось, игрок может лежать не минуту, а пять, то есть еще больше убивать ритм, когда его никто не выгоняет с поля. Не сказать, что, введя чистое игровое время, будет лучше. Этим правилом можно сделать только хуже. Матчи перевалят за 100 минут. Считаю, в профессиональном футболе чистое игровое время — это нереально», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Согласно статистическому порталу Opta среднее чистое игровое время в РПЛ составляет 53:32. Худшим матчем текущего сезона по этому показателю стала встреча «Факел» — «Химки» (40:35). Лучшим — «Крылья Советов» — «Торпедо» (65:30).

Лидером среди топ-5 лиг Европы является Лига 1 — 56:37.