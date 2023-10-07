«Урал» — «Локомотив»: Сулейманов сравнял в добавленное время

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов забил на 90+6-й минуте матча с «Уралом» в 11-м туре РПЛ — 2:2.

Артем Дзюба у дальней штанги сделал скидку на Лукаса Фассона. Бразилец прострелил к дальней штанге, а Сулейманов забил в пустые ворота.