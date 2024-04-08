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Дьяков: «Надеюсь, футболисты и тренеры «Динамо» поддержат Лещука, чтобы он не ушел в какой-то панический стресс»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Разговоры о возможной сдаче матча — это какие-то домыслы. Лещук очень долгое время в системе клуба. Еще я его застал, и мы были вместе с «Динамо». Он очень долго ждал свой шанс и столько лет провел, будучи вторым, третьим, и вот шанс пришел: он стал основным, а тут какие-то сдачи. Тем более, когда команда борется за чемпионство! Лещук сам прекрасно понимает, что ошибся, и ему со всех сторон достается. Надеюсь, футболисты и тренерский штаб поддержат его, чтобы он не ушел в какой-то панический стресс», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

После 22 матчей «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые уступают лидирующему «Зениту» шесть баллов.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
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 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
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12
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13
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14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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