Рианчо — о том, справляется ли Абаскаль с работой в «Спартаке»: «Не знаю»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, справляется ли со своими обязанностями Гильермо Абаскаль.
«Не знаю», — цитирует Рианчо «Евро Футбол».
После 22 матчей РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. 13 апреля красно-белые сыграют в гостях с «Сочи» в 24-м туре.
Источник: Евро Футбол
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|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
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|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
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|9
|6
|7
|39-33
|33
|
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|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
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|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
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|8
|4
|10
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|28
|
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|6
|8
|8
|19-24
|26
|
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|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
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29 тур
30 тур
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5
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