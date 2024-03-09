«Урал» — «Зенит»: Сантос открыл счет в матче

«Зенит» открыл счет в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом» — 1:0.

Дуглас Сантос забил гол на 38-й минуте игры после подачи партнера по команде Артура с углового. Новичок сине-бело-голубых Артур отметился первым результативным действием за «Зенит».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Зенит».