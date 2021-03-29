Форвард «Ахмата» Мбенг перешел в минское «Динамо» на правах аренды

Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг на правах аренды перешел в «Динамо» из Минска, сообщает пресс-служба российского клуба 29 марта. Соглашение рассчитано до конца 2021 года.

Форвард грозненского клуба Аблайе Мбенг на правах аренды перешёл в «Динамо» из Минска. Соглашение рассчитано до конца 2021 года. Желаем удачи Аблайе! pic.twitter.com/yljxEXenbS — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) March 29, 2021

В феврале 2015-го года Мбенг стал игроком «Терека» (ныне — «Ахмат»), где и выступал до сегодняшнего времени. За 5 лет сенегалец провел за главную команду грозненского клуба 112 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 3 результативные передачи.