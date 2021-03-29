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Форвард «Ахмата» Мбенг перешел в минское «Динамо» на правах аренды

20:00
Аблай Мбенг. Фото ФК «Динамо» (Минск).
Аблай Мбенг. Фото ФК «Динамо» (Минск).
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Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг на правах аренды перешел в «Динамо» из Минска, сообщает пресс-служба российского клуба 29 марта. Соглашение рассчитано до конца 2021 года.

В феврале 2015-го года Мбенг стал игроком «Терека» (ныне — «Ахмат»), где и выступал до сегодняшнего времени. За 5 лет сенегалец провел за главную команду грозненского клуба 112 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 3 результативные передачи.

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