Дворкович прокомментировал слухи о приходе в «Локомотив» на пост главы совета директоров

Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прокомментировал «СЭ» разговоры о приходе в «Локомотив» на пост главы совета директоров.

— У меня нет такой информации, — заявил Дворкович.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что в середине декабря на собрании директоров железнодорожников новым главой совета «Локомотива» станет Аркадий Дворкович вместо Анатолия Мещерякова. На данный момент Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию. (Артем Калинин)

«Локомотив» с 21 баллом занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе из совета директоров «Локомотива»