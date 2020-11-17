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Дворкович прокомментировал слухи о приходе в «Локомотив» на пост главы совета директоров

15:00
Аркадий Дворкович. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Аркадий Дворкович. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прокомментировал «СЭ» разговоры о приходе в «Локомотив» на пост главы совета директоров.

— У меня нет такой информации, — заявил Дворкович.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что в середине декабря на собрании директоров железнодорожников новым главой совета «Локомотива» станет Аркадий Дворкович вместо Анатолия Мещерякова. На данный момент Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию. (Артем Калинин)

«Локомотив» с 21 баллом занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе из совета директоров «Локомотива»

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