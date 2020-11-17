Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе из совета директоров «Локомотива»
14:55
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из РЖД и «Локомотива».
— Я бред, слухи не комментирую, — сказал Мещеряков «СЭ». — Я не знаю о взаимосвязях отдельных электронов в головах отдельных людей, не могу комментировать.
— И в РЖД, и в «Локомотиве» вы остаетесь?
— Мы сейчас говорим про спорт, и про «Локомотив». Какое отношение «Спорт-Экспресс» имеет к РЖД, я не понимаю.
— Тогда остановимся на «Локомотиве». Вы не уходите?
— Не планирую.
«Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера чемпионата, ЦСКА, на 10 баллов. (Константин Колмаков)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи