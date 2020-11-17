Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе из совета директоров «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из РЖД и «Локомотива».

— Я бред, слухи не комментирую, — сказал Мещеряков «СЭ». — Я не знаю о взаимосвязях отдельных электронов в головах отдельных людей, не могу комментировать.

— И в РЖД, и в «Локомотиве» вы остаетесь?

— Мы сейчас говорим про спорт, и про «Локомотив». Какое отношение «Спорт-Экспресс» имеет к РЖД, я не понимаю.

— Тогда остановимся на «Локомотиве». Вы не уходите?

— Не планирую.

«Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера чемпионата, ЦСКА, на 10 баллов. (Константин Колмаков)