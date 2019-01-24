Два игрока тульского "Арсенала" уехали на просмотр в "Тромсе"

Защитник Артем Сокол и форвард Ярослав Ивакин отправились на просмотр в норвежский "Тромсе", сообщает Bobsoccer.ru.

– Наш бывший тренер вратарей Сергей Кращенко теперь работает в тульском "Арсенале", - сказал помощник главного тренера "Тромсе" Ларс Андерсен. - Этот клуб хотел бы отправить некоторых игроков в аренду, поэтому два футболиста "Арсенала" со среды до субботы будут работать с нами. Посмотрим, примут ли они участие в матче, который пройдет в воскресенье. Сокол и Ивакин – игроки на позициях, по которым нам нужно усиление, так что будет интересно узнать их лучше и посмотреть, что они могут.

Артему Соколу 21 год, он играет за "Арсенал с лета 2018-го. За основную команду тульского клуба не провел ни одного матча. 20-летний Ивакин дебютировал за "канониров" в прошлом году.