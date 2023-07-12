Думбия объяснил, почему не выучил русский язык за пять лет в России

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» рассказал, почему не стал учить русский язык.

— Вы знаете три языка. Почему за пять лет в ЦСКА так и не освоили русский?

— Клуб предоставил классного переводчика — Гевонда Хубларова. Все вопросы решал через него. Поэтому выучить язык не было первостепенной задачей.

— Общаетесь с кем-то из игроков ЦСКА?

— Нет. Вот вчера с удовольствием встретился с Игорем Акинфеевым и Кириллом Набабкиным. Больше ни с кем не разговаривал. Команда сильно изменилась...

— Вы рассказывали, что ваш любимый партнер на поле — Вагнер Лав. А кто в ЦСКА был вашим лучшим другом?

— У меня со всеми были отличные отношения.

— Ну а с кем могли потусоваться?

— О, нет, тусовки не мое. После матчей я отдыхал дома. Или ужинал в ресторане.

Думбия выступал за ЦСКА с июля 2010 по январь 2015 года и с августа по декабрь 2015 года. Ивуариец забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 150 матчах за армейцев во всех турнирах.