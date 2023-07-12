Думбия объяснил, почему не выучил русский язык за пять лет в России
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» рассказал, почему не стал учить русский язык.
— Вы знаете три языка. Почему за пять лет в ЦСКА так и не освоили русский?
— Клуб предоставил классного переводчика — Гевонда Хубларова. Все вопросы решал через него. Поэтому выучить язык не было первостепенной задачей.
— Общаетесь с кем-то из игроков ЦСКА?
— Нет. Вот вчера с удовольствием встретился с Игорем Акинфеевым и Кириллом Набабкиным. Больше ни с кем не разговаривал. Команда сильно изменилась...
— Вы рассказывали, что ваш любимый партнер на поле — Вагнер Лав. А кто в ЦСКА был вашим лучшим другом?
— У меня со всеми были отличные отношения.
— Ну а с кем могли потусоваться?
— О, нет, тусовки не мое. После матчей я отдыхал дома. Или ужинал в ресторане.
Думбия выступал за ЦСКА с июля 2010 по январь 2015 года и с августа по декабрь 2015 года. Ивуариец забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 150 матчах за армейцев во всех турнирах.
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4
|Ростов
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5
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6
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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