Гойкович: «Все легионеры хотят в «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА»
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, за какие клубы в РПЛ он хотел бы сыграть.
«Когда был молодым, мечтал играть за «Реал», «Ливерпуль». В жизни все может случиться. Мне нравится российский футбол, здесь хорошие стадионы, приличные условия. Но я не россиянин и не могу сказать, что прошел, условно, спартаковскую школу и потому всегда мечтал играть в этом клубе. Думаю, все легионеры здесь хотят попасть в «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо» или ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.
Гойкович выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах.
Источник: «РБ Спорт»
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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