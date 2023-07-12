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Гойкович: «Ярошик рассказывал о сборах Газзаева, но так в футбол больше не играют»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о первых тренировках команды под руководством нового главного тренера Иржи Ярошика.

«Просто познакомились, потом Иржи с каждым индивидуально поговорил. Спросил, кто на какой позиции лучше себя чувствует, что думает о команде. Простой человек, который доносит только то, что нужно, и мне это в нем нравится. Нет такого, что он говорит по десять минут без умолку.
Стал ли Ярошик таким же жестким, каким был Газзаев в ЦСКА? Пока непохоже. Каждая тренировка — с мячом, по полтора часа. Все интенсивно, интересно. Иржи рассказывал о временах в ЦСКА, как они 20 дней бегали без мяча. Но это было очень давно, так никто больше в футбол не играет. Такой подход практиковали не только в России, раньше бегали в горах, по колено в снегу, но сейчас все используют мяч и все более или менее одинаково готовы», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Иржи Ярошик возглавил «Оренбург» в конце июня после ухода Марцела Лички в «Динамо». Ярошик в статусе футболиста выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов».

Источник: «РБ Спорт»
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