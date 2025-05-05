Футбол
5 мая, 07:45

Дуглас Сантос — о спаде «Зенита»: «Желание победить слишком велико, это мешает»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Дуглас Сантос.
Фото ФК «Зенит»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

— Почему матч с «Пари НН» сложился так тяжело?

— Думаю, мы слишком сильно стремились победить. Вообще это хорошо, но избыточное желание немного мешает. Это помешало нашей игре и плану, который заключался в том, чтобы провести цельный матч: контратаковать, позиционно нападать, хорошо защищаться. К сожалению, нам не удалось сделать это в первом тайме, и поэтому игра оказалась такой сложной.

— Что вообще происходит с командой этой весной?

— Думаю, дело в волнении. Желание победить слишком велико, и это, как я уже сказал, мешает. Поэтому мы должны быть спокойны, идти от игры к игре, хорошо тренироваться. Если каждый по отдельности будет думать об этом, то это поможет обрести уверенность.

«Зенит» с 57 очками сохраняет вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Следующий матч в РПЛ клуб из Санкт-Петербурга проведет 10 мая против махачкалинского «Динамо».

Дуглас Сантос
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • спас

    П.С. Даможет быть команды и хуже, что не позволяет терять очки в играх с аутсайдерами и на своем поле. За 2 последних сезона у нас 6 поражений дома. А за 4 предыдущих сезона - 4. Вот где те очки которых и не хватало в прошлом сезоне и сейчас.

    05.05.2025

  • спас

    Говоря о принципах не нужно быть похожим на тех, кто орет про админресурс, Газпром и вселенский заговор судей. Выходя на поле нужно играть так, чтобы у судей, даже самых ангажированных, не было сомнения что он бессилен, что либо изменить. Играть агрессивно, жестко и без страха за счет. Мне очень много лет, футбол начал смотреть с 1964 года, поэтому вот такой у меня принцип. Поиски причин это удел слабых. Если не станем чемпионами сами виноваты, но ведь впереди еще этих сезонов тьма и все можно изменить. Чемпионская игра не приемлетрасхлябонности и боязни пропустить.

    05.05.2025

  • МАО

    Остальные реально хуже. И про судей нельзя забывать- всё по принципу "Кто угодно, но не Зенит"!.

    05.05.2025

  • спас

    Как болельщик Зенита в этом сезоне это не про нас.

    05.05.2025

  • спас

    Если не станем чемпионами, то сами в этом виноваты. Помимо желания победить надо помнить, что любой матч состоит из двух таймов и заканчивается после финального свистка, а не прекращается после забитого гола или получения перевеса в один мяч. Ну еще и то факт, что чемпионы должны доказывать это игрой не только с клубами из ТОП, но и не разбазаривать очки с аутсайдерами. Наверное, я не типичный болельщик Зенита, но уж ивините, так вальяжно играть как в этом сезоне нельзя, недопустимо. Ну а выводы пусть делают и игроки и руководители, как все вернуть норму.

    05.05.2025

  • Zlobny

    попал бы дважды в левую от себя девятку - было бы что вспомнить. Но не срослось :)

    05.05.2025

  • Sergey Markelov

    Все бразилы деградируют при Симаке и это неоспоримый факт. Хотя и россияне тоже, ну может за исключением Мостика

    05.05.2025

  • Zlobny

    Есть один человек, Серёжа Сельмаг, - он нам очень мешает... :)

    05.05.2025

  • igor1972

    зато он сырники любит

    05.05.2025

  • bishevcky

    Да все уже давно знают, кто ты.Не стоит лишний раз представляться.

    05.05.2025

  • igor1972

    сам себя не похвалишь, никто не похвалит

    05.05.2025

  • инок

    Если бы не эти два домашних поражения от Акрона и Крыльев можно было спокойно доигрывать чемпионат, а теперь остаётся биться из последних сил и рассчитывать на ошибки соперников.

    05.05.2025

  • Vladimir Golibin

    не пойму, что с Глушенковым, ведь умеет играть в футбол. За весь тайм, что он сыграл, не вспомню ни одного полезного действия.

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Сантос, это бразил, которому организовали российский паспорт не для усиления сборной, а чтобы обмануть лимит на легионеров?

    05.05.2025

  • makhin.andrej

    Чемпионов "по игре" в этом чемпионате точно нет...))

    05.05.2025

  • Андрей Васильев

    По игре Зенит и так чемпион, Краснодар и близко не стоял, команда бей беги

    05.05.2025

  • Павел Леонидович

    позорник

    05.05.2025

    • Дуглас Сантос: «До последнего будем верить в победу в чемпионате»

    Дуглас Сантос: «Верим, что Соболев будет забивать чаще. Он работает над этим»
