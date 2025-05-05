Дуглас Сантос — о спаде «Зенита»: «Желание победить слишком велико, это мешает»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

— Почему матч с «Пари НН» сложился так тяжело?

— Думаю, мы слишком сильно стремились победить. Вообще это хорошо, но избыточное желание немного мешает. Это помешало нашей игре и плану, который заключался в том, чтобы провести цельный матч: контратаковать, позиционно нападать, хорошо защищаться. К сожалению, нам не удалось сделать это в первом тайме, и поэтому игра оказалась такой сложной.

— Что вообще происходит с командой этой весной?

— Думаю, дело в волнении. Желание победить слишком велико, и это, как я уже сказал, мешает. Поэтому мы должны быть спокойны, идти от игры к игре, хорошо тренироваться. Если каждый по отдельности будет думать об этом, то это поможет обрести уверенность.

«Зенит» с 57 очками сохраняет вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Следующий матч в РПЛ клуб из Санкт-Петербурга проведет 10 мая против махачкалинского «Динамо».