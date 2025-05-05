Футбол
5 мая, 08:00

Дуглас Сантос: «Верим, что Соболев будет забивать чаще. Он работает над этим»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос после победы в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1) поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего Александра Соболева.

— У Александра Соболева первый дубль за «Зенит». Как вы думаете, это подтолкнет его к тому, чтобы забивать чаще?

— Мы верим, что да. Он работает над тем, чтобы забивать голы. В этом матче ему было достаточно тяжело. У него было много моментов, но он забил только два. Но это то, что я ему сказал: он должен продолжать работать, потому что, когда появится новый момент, он должен быть к нему готов.

«Зенит» с 57 очками сохраняет вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Следующий матч в РПЛ клуб из Санкт-Петербурга проведет 10 мая против махачкалинского «Динамо».

Александр Соболев
Дуглас Сантос
ФК Зенит
  • валерон

    Соболева выжили из спартака,а сейчас у станка некому забивать,александр вчера 2 гола забил за зенит.

    05.05.2025

    • Дуглас Сантос — о спаде «Зенита»: «Желание победить слишком велико, это мешает»

    Асильдаров: «Самородов — очень хорошее приобретение для «Ахмата»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

