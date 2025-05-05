Дуглас Сантос: «Верим, что Соболев будет забивать чаще. Он работает над этим»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос после победы в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1) поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего Александра Соболева.

— У Александра Соболева первый дубль за «Зенит». Как вы думаете, это подтолкнет его к тому, чтобы забивать чаще?

— Мы верим, что да. Он работает над тем, чтобы забивать голы. В этом матче ему было достаточно тяжело. У него было много моментов, но он забил только два. Но это то, что я ему сказал: он должен продолжать работать, потому что, когда появится новый момент, он должен быть к нему готов.

«Зенит» с 57 очками сохраняет вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Следующий матч в РПЛ клуб из Санкт-Петербурга проведет 10 мая против махачкалинского «Динамо».