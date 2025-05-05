Дуглас Сантос: «До последнего будем верить в победу в чемпионате»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос после победы в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1) поделился с «СЭ» мнением о чемпионской гонке.

«Мы верим в победу в чемпионате. Как бы ни было трудно. Мы будем продолжать верить до последнего и сделаем все возможное в каждой игре, чтобы в конце концов получить счастливый финал», — сказал Дуглас Сантос.

«Зенит» с 57 очками сохраняет вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Следующий матч в РПЛ клуб из Санкт-Петербурга проведет 10 мая против махачкалинского «Динамо».